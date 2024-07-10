В столице представят новый выпуск журнала «Привет, москвовед!»

В столице представят новый выпуск журнала «Привет, москвовед!», презентация состоится 10 июля в Парке Горького. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Журнал был создан в прошлом году и быстро полюбился аудитории, он посвящен литературной Москве. Благодаря выпуску подрастающее поколение узнает что-то новое об истории и архитектуре столицы, а также может открыть в себе тягу к чтению.

Для участников фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» подготовили сувениры

Читатели узнают о местах в городе, связанных со знаменитыми писателями и поэтами.

Страницу проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» на портале mos.ru за месяц с момента запуска посетили более 500 тысяч человек. На странице размещена актуальная информация обо всех мероприятиях, проходящих в Москве в рамках масштабного фестиваля.

Пользователи чаще всего интересуются культурными и спортивными программами, а также интеллектуальными играми и мастер-классами.С помощью онлайн-страницы горожане и туристы могут спланировать отдых в любом районе Москвы. Здесь они знакомятся с афишей ближайших событий.

Также сообщается, что новая акция «Ваши любимые сувениры. С заботой от «Миллиона призов» запущена в российской столице. Она организована проектом «Миллион призов» в рамках масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Как сообщается на сайте проекта, до 15 июля на площадках начнут действовать 26 палаток с подарками.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова

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