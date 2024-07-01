Для участников фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» подготовили сувениры
Новая акция «Ваши любимые сувениры. С заботой от «Миллиона призов» запущена в российской столице. Она организована проектом «Миллион призов» в рамках масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Как сообщается на сайте проекта, до 15 июля на площадках начнут действовать 26 палаток с подарками.
Для заказа сувенира необходимо зайти на сайт «Миллион призов» и авторизоваться посредством логина и пароля от учетной запиcи mos.ru. Затем перейти в раздел «Фестивальные сувениры», выбрать подарок, обозначить адрес для выдачи, после чего обменять городские баллы на предмет.
Через 48 часов в личном кабинете в разделе «Заказы» появится QR-код, который надо будет предъявить работнику павильона для получения сувенира. На сайте «Миллион призов» горожане имеют возможность обменивать городские баллы на товары и услуги более 400 партнеров акции.
Кроме того, желающие могут передать средства на благотворительность. Городские баллы начисляют за активное участие в инициативах городских властей.
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