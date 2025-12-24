В столице подвели итоги спартакиады «Мой спортивный район»

Участниками соревнований спартакиады «Мой спортивный район» в 2025 году приняли участие 15 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

Уточняется, что соревнования состояли из двух этапов: окружного (отборочного) и городского (финала). Участие в них приняли горожане в возрасте от 10 до 60 лет, которые определяли сильнейших в лёгкой атлетике, мини-футболе, волейболе, бадминтоне, настольном теннисе, шашках, шахматах и плавании.

«Победители отборочных этапов, прошедших в 10 округах столицы, приняли участие в финальных поединках», – добавили в пресс-службе.

Ранее в столичном департаменте спорта объявили, что новогодний забег на две дистанции пройдёт в олимпийском комплексе «Лужники» 31 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-службы Депратамента спорта Москвы
