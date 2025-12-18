В Москве проводятся бесплатные тренировки по боксу и спортивной борьбе
Бесплатные тренировки по боксу и спортивной борьбе проводят в спортивных секциях Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта города.
Так, занятия по боксу проходят в спортивных комплексах «Восход Солнцево» и «Вешняки».
«В секции по спортивной борьбе могут заниматься мальчики и девочки 10–13 лет в спортивном комплексе «Динамика» (1-й Пехотный пер., д. 8). Тренировки проводятся по понедельникам и пятницам с 19:00 до 20:00», – отметили в департаменте.
Бесплатно позаниматься боксом в спорткомплексе «Восход Солнцево» могут мужчины и женщины от 45 до 59 лет, тренировки проходят по четвергам в 22:00-23:00 и по субботам в 21:00-22:00. Мужчины и женщины 18-44 лет смогут тренироваться в «Вешняках» по вторникам и четвергам в 13:00-14:00, горожане в возрасте с 45 до 59 лет - по средам и пятницам в 13:00-14:00.
Как отметил инструктор по спорту, тренер сборной команды Москвы по боксу Антон Колбунов, бокс - один из самых технически сложных видов спорта, он развивает силу, скорость, выносливость, реакцию и закаляет характер.
В свою очередь, инструктор, чемпион Москвы и всероссийских соревнований по греко-римской борьбе Алексей Бардышев указал, что спортивная борьба задействует все группы мышц, делает тело крепче и гибче.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru