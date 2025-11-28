В столице подвели итоги профессионального конкурса «Лидеры закупок Москвы»

В столице наградили семерых победителей профессионального конкурса «Лидеры закупок Москвы» - в нем приняли участие более тысячи экспертов контрактной системы Москвы. Жюри выбирало лидеров как в индивидуальном, так и в командном зачете, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития, председатель жюри конкурса Мария Багреева.

«На первое профессиональное состязание «Лидеры закупок Москвы» подали заявки более тысячи специалистов столичной контрактной системы, которые представляли 46 органов исполнительной власти города и подведомственных учреждений. Конкурс проводился как в индивидуальном, так и в командном зачете. В течение 3,5 месяцев эксперты решали сложные профессиональные задачи, искали нестандартные подходы и делились опытом результативной работы, демонстрируя глубокие знания о закупочных процессах в столице и высокий уровень компетенций», - отметила она.

Также Багреева уточнила, что в рамках конкурса поступили важные предложения по совершенствованию системы закупок и улучшению ЕАИСТ. Так, самые эффективные решения будут внедряться в работу.

В финал прошли девять коллективов и пять индивидуальных участников, из которых затем выбрали семь победителей. В номинации «Лидер закупок» победил представитель Департамента капитального ремонта города Москвы, а приз в категории «Профессиональный прорыв» получил сотрудник Центра организации дорожного движения Правительства Москвы. Департамент экономической политики и развития города Москвы одержал победу в номинации «Архитектор будущего московских закупок».

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что в испытания конкурса входило решение профессиональных задач, связанных с развитием контрактной системы столицы и тестирования. Это помогло городу не только обнаружить сильнейших специалистов, но и принести новый опыт профессиональному сообществу.

Профессиональный конкурс стартовал в столице 11 августа и включал несколько этапов. Организаторами стали столичный Департамент по конкурентной политике и Управление кадровых сервисов Правительства Москвы.

