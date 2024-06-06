В столице открылся винтажный маркет в рамках «Лета в Москве. Все на улицу!»

Кроме того, посетители могут купить предметы быта XVIII–XX веков, а также узнать об их истории и предназначении. На прилавках также можно найти столовые наборы с позолотой Богдановичского фарфорового завода.

Говоря о бижутерии, стоит отметить, что в маркете продаются не обычные украшения, а изготовленные в прошлом веке. В частности, на Свердловском, Московском, Ленинградском ювелирных заводах, а также в Чехословакии.

Старинный домашний текстиль в маркет привезла коллекционер Евгения Высоцкая, а одна из самых известных коллекционеров России Людмила Ненашева представила украшения в стиле золотого века Голливуда, созданные в 1950 годах.

