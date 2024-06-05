На фестивале «Лето в Москве. Мода и красота» пройдет программа для выпускников
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» выпускникам столицы будут доступны бьюти-штабы на Тверской площади и Тверском бульваре.
Профессиональные стилисты помогут подобрать наряд, прическу и макияж для создания идеального образа. В акции смогут принять участие 1,5 тысячи выпускниц и выпускников.
Девушки смогут получить консультацию по уходу за кожей. Мастера также расскажут, как подобрать декоративную косметику, чтобы выигрышно подчеркнуть внешность.
Помимо модного преображения гостей фестиваля ждут мастер-классы. Блогеры поделятся секретами красоты, а диетологи и нутрициологи расскажут о том, как поддержать красоту кожи.
События фестиваля будут проходить на трех площадках - Тверской площади, Тверском бульваре и Патриарших прудах.
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