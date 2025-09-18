В столице объявили лауреатов национальной премии в области журналистики «Финкор»

В Москве наградили лауреатов Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики «Финкор» в рамках юбилейного X Московского финансового форума. Торжественная церемония прошла в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Мы отмечаем не только профессиональное мастерство лауреатов, но и их вклад в развитие диалога между государством, бизнесом и обществом по ключевым вопросам экономической политики. Сегодня журналист должен не только оперативно сообщать новости, но и объяснять сложные финансовые и экономические процессы простым языком. Победители премии блестяще справляются с этой задачей», - заявила первый заместитель главы Минфина РФ Ирина Окладникова.

Премии удостоены не только представители традиционных СМИ, но и ведущие подкастов, авторы телеграм-каналов и студенты.

«За четыре года проведения премии мы прошли большой путь: на соискание премии поступило почти 1,6 тысячи заявок, региональная география работ расширяется, и, что очень важно, постоянно растет качество подаваемых работ. Сегодня можно уверенно сказать, что «ФИНКОР» заслуженно входит в число самых авторитетных премий страны в области специализированной журналистики», - отметила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Экспертное жюри оценивало не только актуальность и глубину освещения тем, но и доступность подачи материала для широкой аудитории. По результатам голосования победителями премии стали: Гаджиева Милана и Грачев Евгений, Болотов Сергей, Макаров Никита, Имеретинская Анна, Овчинников Алексей, Пономарев Андрей, Прокофьев Дмитрий, Иванов Феодор, Говорун Артем, Гуценко Павел, Цегоев Владимир, телеграм-канал «Русский Экономизм», телеграм-канал «Сам ты инвестор!», Еградова Анна, Юдин Евгений, Копытина Ольга и Савинова Инесса.

