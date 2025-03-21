В столичных школах и колледжах искусств начались дни открытых дверей

Московские школы и колледжи искусств проведут дни открытых дверей накануне приемной кампании, которая стартует 15 апреля. Об этом объявила пресс-служба столичного департамента культуры.

Традиционно встречи проходят с марта по май. Ежегодно к ним проявляют интерес свыше 10 тысяч человек. Дети и родители смогут задать интересующие вопросы о поступлении, познакомиться с преподавателями, а также посетить концерты и мастер-классы.

Для детей в Москве открыто 153 творческих образовательных учреждения: детские школы искусств, колледжи и институт музыки. В дни открытых дверей состоится более 100 встреч, рассказали в депкультуры.

Ранее сообщалось, что в Москве расширили круг соискателей грантов для учащихся школ искусств, теперь на премии смогут также претендовать ученики федеральных и частных учебных заведений города.



