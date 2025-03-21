В Москве расширили круг соискателей грантов для учащихся школ искусств

Он уточнил, что решение вступит в силу с 2026 года, так как прием заявок на нынешний год уже завершен. При этом учащиеся федеральных и частных заведений смогут участвовать в конкурсе грантов уже в этом году в случае победы в профильных олимпиадах «Искусство – детям».

Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства – это ежегодная премия в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. Она предоставляется в 34 номинациях лучшим ученикам московских творческих колледжей и школ с 2015 года. Общий грантовый фонд составляет 12 миллионов рублей.



