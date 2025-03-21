В Москве расширили круг соискателей грантов для учащихся школ искусств
Ученики федеральных и частных учебных заведений Москвы смогут претендовать на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства для учащихся московских творческих колледжей и школ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что решение вступит в силу с 2026 года, так как прием заявок на нынешний год уже завершен. При этом учащиеся федеральных и частных заведений смогут участвовать в конкурсе грантов уже в этом году в случае победы в профильных олимпиадах «Искусство – детям».
Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства – это ежегодная премия в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. Она предоставляется в 34 номинациях лучшим ученикам московских творческих колледжей и школ с 2015 года. Общий грантовый фонд составляет 12 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патриарх Кирилл удостоил Лаврова ордена Александра Невского
- Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС
- В Госдуме призвали наградить Дзюбу за рекордный гол
- Глава Минэнерго США заявил, что Вашингтон смог бы управлять ЗАЭС
- На Филиппинах российский турист пропал во время восхождения на вулкан
- ФСИН захотела полностью перейти на отечественное оборудование
- ООН предупредила о рекордном за три года таянии ледников
- В Карелии три человека погибли после пожара в бане
- В Москве расширили круг соискателей грантов для учащихся школ искусств
- Cинхронистка Светлана Ромашина получила нейтральный статус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru