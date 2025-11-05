В столичном Южном Бутове завершилась реконструкция очистных сооружений
В столичном Южном Бутове завершилась реконструкция очистных сооружений. О деталях мероприятий рассказал глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
Он подчеркнул, что на время проведения работ объект продолжал функционировать. Теперь мощность очистных сооружений выросла более чем на треть: с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки.
«В рамках реконструкции Южно-Бутовских очистных сооружений завершено строительство нового блока очистки воды. Он включает аэротенки для биологической очистки сточных вод и блок вторичной очистки», - отметил он.
Очистка будет включать в себя специальную дезинфекцию стоков. Проведенная реконструкция позволит снизить выбросы вредных веществ, что приведет к улучшению качества воды. Новшества затронут также часть Троицкого и Новомосковского административных округов.
