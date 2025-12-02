В столичном районе Зюзино построят ЖК по программе реновации

Жилой комплекс по программе реновации появится на юго-западе Москвы. Проект его строительства уже согласован. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, новостройка по адресу Керченская улица, земельный участок 28 появится на месте снесенных пятиэтажных.

«Согласно проекту, в районе Зюзино на юго-западе столицы возведут жилой комплекс по программе реновации на 206 квартир. Он будет состоять из двух корпусов переменной этажности, объединенных стилобатом с проходной аркой», – рассказал Щербаков.

Он также уточнил, что в первом корпусе будет одна жилая секция, во втором – две. Все квартиры сдадут с чистовой отделкой под заселение жильцов. Подъезды домов оборудуют двойными тамбурами, вестибюлями, колясочными, помещениями для консьержей и охраны. Входные группы жилых секций и общественные пространства комплекса спроектированы с учётом удобства для передвижения маломобильных граждан и родителей с колясками. Несколько квартир также адаптируют для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первые этажи зданий отведены для коммерческого использования. На общей площади в 708 квадратных метров могут открыться торговые точки, салоны красоты, пункты выдачи товаров и другие объекты городской инфраструктуры. По завершению строительства придомовую территорию благоустроят и озеленят.

Как напоминают в мэрии Москвы, программа реновации стартовала в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Вся информация представлена на портале mos.ru

