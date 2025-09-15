В столичном районе Восточное Бирюлево модернизируют несколько улиц
В Южном административном округе Москвы модернизируют улично-дорожную сеть на нескольких улицах. Как сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, работы затронут несколько улиц в районе Бирюлево Восточное. Государственный контракт на проектирование и строительство уже заключен.
«Это внутриквартальные и подъездные дороги. В рамках работ также обустроят парковочные места. Завершить все работы планируют в 2027 году. Сейчас идет проектирование объекта», – отметил Десятков.
Как уточнили в Департаменте, для обеспечения транспортной доступности основные работы будут проведены в районе улиц 6-й Радиальной и Липецкой, а также нескольких Проектируемых проездов. В результате появятся подъездная дорога к школе №508, кольцевая развязка, разворотная площадка и внутриквартальный проезд на Кантемировской улице. Кроме того, возле нескольких домов на улицах Бехтерева, 6-ой Радиальной и Кантемировской обустроят парковочные места площадью 570 квадратных метров. Также будет проведено благоустройство на площади около двух гектаров.
Отмечается, что сейчас на юге Москвы идёт активное строительство дополнительного участок Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru