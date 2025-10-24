В столичном Метрогородке реконструируют почти полтора километра дорог
Улично-дорожную сеть в районе Метрогородок на востоке Москвы реконструируют. Как сообщил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, для улучшения районных связей в бывшей промзоне «Калошино» будет реконструировано около полутора километров дорог.
«Транспортную доступность Метрогородка повысят за счет обновления более 300 метров Открытого шоссе, а также участков от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277 общей протяженностью более 700 метров. Кроме того, в районе Пермской улицы появится новый въезд-выезд на Московский скоростной диаметр», – отметил Десятков.
По его словам, в рамках проекта выполнят перекладку инженерных коммуникаций, на улицах появятся современные остановки общественного транспорта, а прилегающие территории благоустроят и озеленят. Строительно-монтажные работы планируется завершить к 2028 году. В итоге это улучшит жизнь около 40 тысяч жителей района.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Соболев раскрыл «ошеломляющий» ответ России на удар «Томагавками»
- Россияне задолжали 770 миллиардов рублей за услуги ЖКХ
- Путин и Алиев провели телефонный разговор
- Песков: Путин не исключает проведение саммита с США в будущем
- Группа российских альпинистов застряла на горе в Непале
- Нужны гарантии: Как замотивировать молодежь создавать семьи
- ВС России освободили Бологовку, Першотравневое и Проминь
- Привычка против тенденции: Кто в России до сих пор смотрит телевизор
- Гимнастка Мельникова выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке
- Акценты сместились: Почему зумеры отказываются рожать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru