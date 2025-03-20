В Скатертном переулке отремонтируют жилой дом 1934 года постройки
В Москве согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Скатертный переулок, дом 30, строение 1. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласован проект капремонта жилого дома в Пресненском районе. В шестиэтажном здании 1934 года постройки проведут локальный восстановительный ремонт в зонах прохождения инженерных коммуникаций, а также отделочные работы в местах общего пользования и подвале», – отметил Щербаков.
В подъездах специалисты демонтируют штукатурный слой стен, оконных и дверных откосов, после чего заново оштукатурят и окрасят поверхности. На первом этаже поменяют облицовку стен плиткой. Потолки и торцы лестничных маршей очистят и покрасят.
В ходе капремонта в местах общего пользования заменят стяжку и напольное покрытие из керамогранитной плитки, отремонтируют металлические ограждения лестничной клетки и лестниц выходов на кровлю. В подъездах появятся новые двери.
Ремонт в подвале предусматривает покрытие пола, окраску стен и потолка, новые двери.
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