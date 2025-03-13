В Москве отремонтируют здание Учебного центра по ГО и ЧС в Хорошево-Мневниках

В Москве отремонтируют здание Учебного центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Хорошево-Мневниках. Проект капитального ремонта согласован, об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Капитальный ремонт пройдет в столичном Учебном центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Работы затронут здание по адресу: Живописная улица, дом 28, строение 6, а также надземный переход между корпусами учреждения», – уточнил Щербаков.



В десятиэтажном здании проведут реконструкцию входной группы и фасада, а также заменят окна и балконные двери. Капитальный ремонт надземного перехода между зданиями предусматривает частичную замену металлических балок и стоек, а также участка наружной стены и кровли.



Кроме того, в переходе установят новые оконные блоки, поменяют фасадную систему и утеплят ее, у лестницы перехода изменят уклон.

