В шести скейт-парках «Московских сезонов» проходят бесплатные тренировки

Так, дети в возрасте от шести лет изучают в парках теорию, осваивают технику безопасности и основы катания. Люди более старшего возраста и желающие продвинуться дальше под руководством опытных спортсменов учатся делать различные трюки.

В конце апреля в столице открылись пять летних скейт-парков и один роллердром на площади Революции. За это время их посетили уже около 18 тысяч человек. Все площадки оборудованы необходимым покрытием для тренировок. Для новичков есть возможность заниматься с куратором по предварительной записи. Также доступен прокат шлема и средств защиты для рук и ног. Предварительная запись и выбор площадки осуществляются на сайте «Московских сезонов». В июне в городе открыли еще один скейт-парк.

На роллердроме тренировки могут посещать дети с трех лет в сопровождении взрослых, а подросткам с 10 лет достаточно письменного согласия родителей.

Помимо этого, на площадках «Московских сезонов» летом можно искупаться в бассейне и поиграть в падел-теннис.





