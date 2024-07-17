В шести скейт-парках «Московских сезонов» проходят бесплатные тренировки
В шести столичных скейт-парках проходят бесплатные тренировки в рамках «Московских сезонов».
Площадки уже посетили более 21 тысячи человек, около пяти тысяч из которых приняли участие в бесплатных тренировках под руководством опытных спортсменов.
Так, дети в возрасте от шести лет изучают в парках теорию, осваивают технику безопасности и основы катания. Люди более старшего возраста и желающие продвинуться дальше под руководством опытных спортсменов учатся делать различные трюки.
В конце апреля в столице открылись пять летних скейт-парков и один роллердром на площади Революции. За это время их посетили уже около 18 тысяч человек. Все площадки оборудованы необходимым покрытием для тренировок. Для новичков есть возможность заниматься с куратором по предварительной записи. Также доступен прокат шлема и средств защиты для рук и ног. Предварительная запись и выбор площадки осуществляются на сайте «Московских сезонов». В июне в городе открыли еще один скейт-парк.
На роллердроме тренировки могут посещать дети с трех лет в сопровождении взрослых, а подросткам с 10 лет достаточно письменного согласия родителей.
Помимо этого, на площадках «Московских сезонов» летом можно искупаться в бассейне и поиграть в падел-теннис.
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