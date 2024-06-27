На причалах Москвы пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные»
В Москве в июле стартуют тренировки на столичных причалах в рамках проекта «Спортивные выходные».
Занятия можно будет посещать в пяти новых живописных местах: на причалах Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке «Печатники». Спортивные мероприятия стартуют в 19:00, вместе с графиком на июль появится и окно для записи на тренировку.
В 2024 году участникам проекта «Спортивные выходные» доступны тренировки на 13 площадках, в том числе в парке Победы, на территории Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ. Занятия также проходят на закрытых площадках в пространстве «Депо. Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».
Жители Москвы могут выбрать между функциональными или танцевальными тренировками, растяжкой и йогой. Доступны и онлайн-тренировки, трансляции проходят по будням в 7:00 на канале проекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда
- Жители Дагестана пожаловались на резкие толчки от землетрясения
- Певица Анна Нетребко объявила о разводе с тенором Юсифом Эйвазовым
- В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 200 машин
- Литва запретит поездки в РФ, Белоруссию и КНР служащим с доступом к гостайне
- Названы жанры фильмов, которые предпочитает смотреть российская молодежь
- На Артемовской ТЭЦ в Приморье произошел пожар
- «Резкий рост»: На российские марки электроники в 2023 году пришлась треть продаж
- Мариинка покажет премьеру оперы Штрауса «Ариадна на Наксосе»
- В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru