На причалах Москвы пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные»

В Москве в июле стартуют тренировки на столичных причалах в рамках проекта «Спортивные выходные».

Занятия можно будет посещать в пяти новых живописных местах: на причалах Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке «Печатники». Спортивные мероприятия стартуют в 19:00, вместе с графиком на июль появится и окно для записи на тренировку.

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В 2024 году участникам проекта «Спортивные выходные» доступны тренировки на 13 площадках, в том числе в парке Победы, на территории Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ. Занятия также проходят на закрытых площадках в пространстве «Депо. Москва» и в павильоне № 75 на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Жители Москвы могут выбрать между функциональными или танцевальными тренировками, растяжкой и йогой. Доступны и онлайн-тренировки, трансляции проходят по будням в 7:00 на канале проекта.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов

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