В шести домах района Теплый Стан выполнят капремонт
Капремонт выполнят в шести жилых домах на улице Генерала Тюленева (район Теплый Стан). О том, что проекты капитального ремонта согласованы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Мосгосэкспертиза согласовала проекты капитальных ремонтов в шести многоквартирных домах 1974–1978 годов постройки в районе Теплый Стан. Проектные решения предполагают ряд наружных работ: специалисты приведут в порядок фасады, входные группы и кровли зданий», – отметил он.
Так, в 12-этажных домах 13 и 17 1974 года постройки будут расчищены поверхности цоколей и фасадов, их выровняют и покрасят. Будут заменены двери и покрытия площадок входных групп, также рабочие отремонтируют козырьки над входными группами. На крышах будут заменены защитные ограждения и кровельное покрытие, а также восстановлены надстройки. Кроме того, на лестничных клетках установят новые окна.
Еще в четырех 16-этажных домах 1978 года постройки поверхности цоколей облицуют керамогранитной плиткой, а также устроят навесную фасадную систему с дополнительным утеплением. Также будут отремонтированы козырьки и заменены ограждения крылец и покрытия входных площадок. Кроме того, в домах заменят входные двери в техподполье, мусорокамеры и подъезды с дальнейшим ремонтом и окрашиванием откосов, а также поменяют оконные заполнения на лестничных клетках.
