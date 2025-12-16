В Савелках построили завод по производству автоклавного газобетона

В Зеленоградском административном округе Москвы, в районе Савелки, в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) специалисты возвели завод по производству автоклавного газобетона. Проект станет важной частью в развитии строительной отрасли столицы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода по производству автоклавного газобетона в районе Савелки город в 2022 году выделил около 4,5 гектара земли. Инвестор возвел на территории производственные цеха, собственную лабораторию, административные и бытовые помещения для сотрудников и медицинский пункт, организовал зоны хранения сырья и готовой продукции. На заводе будут трудиться более 100 человек», - отметил он.

По его словам, общая площадь участков, которые получил инвестор на возведения промышленно-строительного комплекса в Зеленограде, равна 17 гектарам. Земельные участки переданы в аренду за плату в размере 1 рубль в год.

Москва последовательно развивает промышленную инфраструктуру. Так, в Зеленограде появился завод по выпуску автоклавного газобетона с проектной мощностью до 450 тысяч кубических метров востребованной продукции за год. Отмечается, что объект стал первым в составе промышленного комплекса по производству строительных материалов. Он объединит четыре завода, где создадут более 800 рабочих мест.

По словам директора проектов ГК ФСК Максима Рыбакова, главным этапом строительства стала сборка здания над смонтированными автоклавами длиной 42 метра. Далее уже запустят производство.

Так, сейчас уже на объекте действуют все необходимые коммуникации. Идет процесс завершения пусконакладки оборудования, также озеленена прилегающая территория. Все этапы работ находились под контролем Мосгосстройнадзора.

