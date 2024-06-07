В рамках «Лета в Москве. Все на улицу!» пройдут выступления собак-проводников
В рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» и фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут выступления кинологов и собак-воспитанников Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС).
Мероприятие пройдет 8 июня в столичном районе Коньково. Посетить выступление может любой желающий, вход свободный. Свои навыки и отработку базовых команд покажут лабрадоры-ретриверы — взрослые собаки-проводники Милтон и Руна, а инструкторы-методисты расскажут, как собак обучают подавать упавшие предметы (трость, кошелек, ключи и так далее), а также о том, как ориентироваться на местности, различать названия главных объектов на привычном для хозяина маршруте, не реагировать на посторонних, быть дружелюбными и спокойными.
Посетители увидят выступления щенков и лично смогут пообщаться с двумя маленькими лабрадорами-ретриверами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru