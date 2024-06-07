В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» можно сдать нормативы ГТО

Бесплатная программа «ГТО в парках» пройдет в рамках масштабного городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Программу разработали специально для горожан, которые любят занятия спортом на свежем воздухе и хотят улучшить свои физические показатели. Инструкторы Мосгорспорта проводят занятия по общей физической подготовке, где можно подготовиться к выполнению нормативов ГТО, а также сдать их в парке. Для участия в тренировках следует предварительно зарегистрироваться на странице программы «ГТО в парках», для прохождения тестов — получить меддопуск.

Занятия и тестирования пройдут до 15 сентября на ВДНХ, в парках «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Академический», Дружбы, 40-летия Победы, 850-летия Москвы, им. Ю.М. Лужкова. Посетить тренировки могут москвичи старше 18 лет каждые субботу и воскресенье.

Кроме того, к участию в выполнении нормативов ГТО в парках допускаются дети в возрасте от 6 лет. Для каждого возраста подготовили отдельную программу. Тестирования будут проходить по субботам и воскресеньям, участникам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», получив уникальный идентификационный номер, и затем оформить разрешающую участие в тестах комплекса справку о состоянии здоровья. С номером и справкой можно записаться на выполнение нормативов в любой из парков, участвующих в программе, выбрав площадку на официальной странице.

Нормативы включают в себя различные спортивные дисциплины, в том числе бег, отжимания, прыжок в длину, рывок гири. Типы тестирований могут меняться в зависимости от возможности площадки.

