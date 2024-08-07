В рамках форума-фестиваля «Москва 2030» пройдет серия экскурсий «Москва экономическая»
Участники серии пешеходных экскурсий «Москва экономическая», которые пройдут в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», узнают об истории развития экономики столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она отметила, что Москва является точкой притяжения российских и иностранных предпринимателей. Развитие экономики влияло и на архитектурный облик города.
«Участники цикла экскурсий «Москва экономическая» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» смогут познакомиться с архитектурой центра столицы и посмотреть на историю города через призму его экономического развития», - рассказала она.
Экскурсии пройдут по выходным, с 10 августа по 8 сентября. В них примут участие известные гиды, такие как ведущий проекта Johnny from Moscow Иван Голубев, руководитель Ассоциации глухих и слабослышащих гидов России Виктория Салий, экскурсовод Марина Крамская и известный гид-искусствовед Никита Мещеряков.
Записаться на экскурсии все желающие могут на странице экскурсионных маршрутов на официальном сайте форума-фестиваля.
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