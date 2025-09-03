В районе Внуково реконструируют улично-дорожную сеть
В деревне Марушкино в районе Внуково Новомосковского административного округа реконстоуируют улично-дорожную сеть за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, рассказал глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
«Сейчас заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ. По проекту предполагается строительство и реконструкция 1,4 километра дорог, в том числе участков Привольной улицы протяженностью 990 метров, Солнечной улицы протяженностью 160 метров, участка от улицы Липовая Аллея до Солнечной улицы протяженностью 270 метров и моста протяженностью 25 метров через Алешин ручей», – сообщил он.
Реализация проекта предоставит пассажирам комфортный доступ к станции «Толстопальцево» МЦД-4, завершить реконструкцию намерены в 2027 году.
Ранее при открытии движения транспорта по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в поселке Мосрентген мэр города Сергей Собянин отметил, что в ТиНАО с 2012 года возвели более 400 километров дорог, включая около 90 искусственных сооружений и 40 пешеходных переходов.
