В районе Чертаново Центральное отремонтируют жилой дом

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома на Днепропетровской улице, дом 16, корпус 5. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта шестнадцатиэтажного жилого дома 1980 года постройки в районе Чертаново Центральное. В здании заменят инженерные коммуникации и проведут локальный восстановительный ремонт», – рассказал глава ведомства.

После замены коммуникаций в квартирах и местах общего пользования локально отремонтируют полы, потолки и стены. В подъездах восстановят и покрасят ниши, в санузлах квартир восстановят сантехнические шкафы с устройством ревизионных люков и облицовкой керамической плиткой в местах прохода водопроводных труб.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский

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