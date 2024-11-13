На Тверской улице отремонтируют административное здание

В Москве согласовали проект капитального ремонта здания Финансово-хозяйственного управления мэрии на Тверской улице. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Москомэкспертиза согласовала проект капремонта девятиэтажного административного здания 1998 года постройки в центре столицы. Проектная документация предусматривает комплекс внутренних работ», – рассказал Щербаков.



Ремонт планируется провести во всех помещениях за исключением библиотеки. Специалисты очистят стены от штукатурки и оклеят обоями, также будут установлены дополнительные перегородки, заменена керамическая плитка.



В здании поменяют напольное покрытие, систему навесных потолков и дверные блоки. Окна заменят на деревянные, появятся новые витражи и дверь главной входной группы.

