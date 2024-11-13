На Тверской улице отремонтируют административное здание
В Москве согласовали проект капитального ремонта здания Финансово-хозяйственного управления мэрии на Тверской улице. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Москомэкспертиза согласовала проект капремонта девятиэтажного административного здания 1998 года постройки в центре столицы. Проектная документация предусматривает комплекс внутренних работ», – рассказал Щербаков.
Ремонт планируется провести во всех помещениях за исключением библиотеки. Специалисты очистят стены от штукатурки и оклеят обоями, также будут установлены дополнительные перегородки, заменена керамическая плитка.
В здании поменяют напольное покрытие, систему навесных потолков и дверные блоки. Окна заменят на деревянные, появятся новые витражи и дверь главной входной группы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru