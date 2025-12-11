В районе Арбат действует проект помощи больницам ЛНР и Курской области
Жители района Арбат в Москве с 2024 года реализуют проект «Гуманитарка-91», который направлен на помощь лечебным учреждениям Луганской Народной Республики и Курской области. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
Очередной груз - более 4 тысяч предметов - был отправлен в декабре. В него вошли медицинское оборудование, препараты, расходные материалы для терапевтического отделения.
Отправки проводятся при поддержке Минобороны России, добровольцев из числа военных и родителей учащихся школы №91, на базе которой действует проект. Помогают свыше 70 сотрудников школы, родителей и старшеклассников. Волонтеры организовали десять масштабных сборов, отправив в госпитали ЛНР и Курской области в том числе реанимационные столы, медицинские кресла, стеллажи, теплые вещи, посуду и бытовую технику.
Также добровольцы поддерживают медицинский персонал, который работает в условиях высоких нагрузок. В больницах появились необходимые для работы и отдыха вещи.
Идея проекта «Гуманитарка-91» принадлежит общественному советнику района, замдиректора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся школы №91 Максиму Гудкову. Когда его одноклассник попал в госпиталь в Луганске, Гудков связался с медиками и предложил помощь. Так родилась идея об адресной поддержке.
«Инициативу поддержала наша школа: директор Наталия Красавина, учителя, родители и старшеклассники. «Гуманитарка-91» – это наша общая, пусть и скромная, работа для победы», – отметил Гудков.
Пункт сбора помощи находится в школе №91. Желающим поучаствовать в проекте следует предварительно связаться с представителями управы района Арбат.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru