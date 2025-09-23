В Пресненском районе Москвы отремонтируют административное здание
В Москве согласовали проект капитального ремонта административного здания, расположенного в Пресненском районе города. Об этом рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласован проект капитального ремонта пятиэтажного административного здания 1940 года постройки, расположенного в Шмитовском проезде. В нем находится управа Пресненского района Москвы», – уточнил он.
По словам Щербакова, в здании намерены провести наружные работы. Запланировано комплексное обновление фасада. В ходе проведения ремонтных работ заменят керамогранитную плитку на цоколе.
На объекте обновят входные группы и установят новую водосточную систему. На крыше здание заменят кровельное покрытие, также утеплят чердак.
Работы пройдут и в пристройке с актовым залов, где планируют заново облицевать стены, отремонтировать крыльцо и кровлю.
