В Пресненском районе Москвы отремонтируют административное здание

В Москве согласовали проект капитального ремонта административного здания, расположенного в Пресненском районе города. Об этом рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласован проект капитального ремонта пятиэтажного административного здания 1940 года постройки, расположенного в Шмитовском проезде. В нем находится управа Пресненского района Москвы», – уточнил он.

По словам Щербакова, в здании намерены провести наружные работы. Запланировано комплексное обновление фасада. В ходе проведения ремонтных работ заменят керамогранитную плитку на цоколе.

На объекте обновят входные группы и установят новую водосточную систему. На крыше здание заменят кровельное покрытие, также утеплят чердак.

Работы пройдут и в пристройке с актовым залов, где планируют заново облицевать стены, отремонтировать крыльцо и кровлю.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня

Горячие новости

Все новости

партнеры