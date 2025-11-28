В Покровском-Стрешневе построят две высотки на набережной
На Тушинском полуострове реализуется масштабная программа комплексного развития территории (КРТ). На участке 65 га в окружении «большой воды» и девяти городских парков создается благоустроенное городское пространство для жизни, работы и отдыха. Жилой проект ÁLIA ALIVE – часть программы КРТ.
Проект сертифицирован экспертами Urban Grade как соответствующий премиум-классу по 300+ потребительским качествам в основных классах жилья: комфорт, бизнес, премиум и элит.
«Получение сертификата Urban Grade является для покупателей, инвесторов и всего рынка значимым маркером надежности и качества проекта», – отметила коммерческий директор компании-девелопера Asterus Юлия Обухова.
Две башни в 39 и 42 этажа, объединенных подземным паркингом и прозрачной конструкцией гранд-лобби, уже начали строить на первой линии Москвы-реки в Покровском-Стрешневе. Поблизости находятся бизнес-парк, спорткомплекс «Чкалов Арена», школа и детский сад, рекреационные зоны и набережная.
По словам основателя и генерального директора проектов URBAN Ольги Хасановой, полученный сертификат свидетельствует, что строящийся проект соответствует ожиданиям от премиум-сегмента: от продуманной архитектуры и приватных дворов до собственной социальной и коммерческой инфраструктуры.
