В павильоне «Экономика Москвы» провели регуляторный хакатон для студентов

Межвузовский конкурс «Регуляторный хакатон» прошел на форуме «Территория будущего. Москва 2030» на площадке павильона «Экономика Москвы» в парке «Музеон». Мероприятие было организовано АНО «Мосстратегия» и Департаментом экономической политики и развития Москвы.

«Регуляторный хакатон» объединил студентов МГУУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и Финансового университета. Учащиеся занимались решением практических кейсов, которые были посвящены перспективам использования ИИ в сферах медицины, благоустройства, строительства, образования и транспорта. Они должны были проанализировать действующее законодательство, оценить риски и предложить варианты правового регулирования для безопасного внедрения цифровых технологий. Причем работать участники мероприятия должны были на опережение, моделируя новые регуляторные рамки.

По итогам презентации пяти проектов победителя хакатона выбрало жюри, состоящее из экспертов из различных отраслей, в том числе представителей органов московской исполнительной власти.

«Важно, чтобы будущие специалисты уже сегодня учились не только анализировать нормативные акты, но и применять современные технологии, включая искусственный интеллект. Конкурс показал, что студенты способны разрабатывать продуманные регуляторные решения для ключевых сфер», — заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева. По ее словам, подобный опыт поможет учащимся научиться использовать экспертные подходы и цифровые инструменты.

Наилучшее решение было предложено командой МГУ, второе место у команды МГУУ, третье место заняла команда Финансового университета при правительстве России. Средний возраст студентов составил 20 лет, во время хакатона они получили консультации от экспертов отрасли и практикующих юристов.

«Развитие культуры оценки регулирующего воздействия и вовлечение молодежи в работу с современными технологиями – это инвестиция в будущее города. Чем раньше студенты начнут применять такие инструменты, тем быстрее они смогут вносить вклад в развитие городской экономики и создание комфортной среды для жителей», – добавила Багреева.

Ожидается, что АНО «Мосстратегия» продолжит серию образовательных мероприятий, привлекая в них все больше студентов московских вузов.

