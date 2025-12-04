В парках «Фили» и «Никулино» научат делать открытки для участников СВО

Мастер-классы «Письмо солдату» начнут работу в детском парке «Фили» и парке «Никулино» в Москве с 6 декабря в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом заявили в пресс-службе префектуры Западного административного округа города.

«Пока дети будут писать письма со словами поддержки, взрослые смогут научиться плести камуфляжные сети и создавать нашлемники», – отмечается в сообщении.

Кроме того, будут открыты новые пункты приема гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Юные москвичи под руководством опытных педагогов создадут из цветной бумаги и картона объемные композиции со словами благодарности в адрес бойцов. Мастер-классы «Спасибо за жизнь», «Мы гордимся!», «Цветы – героям!», «Новый год для СВОих», «Добрые открытки для СВОих» включают также истории о военных в зоне боевых действий.

Взрослых посетителей парка «Никулино» научат плетению маскировочных сетей и других средств защиты. Волонтеры проведут на площадке мастер-классы, также здесь разместят информацию о подходящих для работы материалах и технике создания. При этом в детском парке «Фили» взрослых научат делать нашлемники.

На двух площадках откроют пункты приема вещей и продуктов для передовой. Их будут собирать работники Объединения культурных центров (ОКЦ) Западного административного округа. Как отметила генеральный директор организации Анастасия Гладышева, горожане могут принести носки, термобелье, варежки, предметы личной гигиены, грелки, крупы и консервы, продукты в индивидуальной упаковке с длительным сроком хранения.

«Первую партию гуманитарного груза планируется отправить 20 декабря. Ее доставят в Северную группу войск», – указала гендиректор.

В парке «Фили» посылки для бойцов будут принимать по пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00-20:00, в парке «Никулино» - со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.

Проект «Зима в Москве» направлен на укрепление общественных и семейных связей, взаимной поддержки, создание атмосферы единства, уюта, праздничного настроения. Он включает культурные, образовательные и спортивные мероприятия.

