Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» наращивают производство в рамках импортозамещения

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличивают объемы производства инновационных станков и комплектующих для замещения импортных аналогов, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В первом квартале 2024 года компания «Микробор», специализирующаяся на металлорежущих инструментах, нарастила объемы производства в 1,6 раза. Приоритетной задачей остается и развитие станкоинструментальной промышленности.

«В 2025 году на площадке “Руднево” ОЭЗ Москвы откроется центр компетенций станкоинструментальной промышленности. Здесь будут работать центры испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, станков с ЧПУ, а также экспертно-аналитический центр, конструкторское бюро, инженерный корпус и опытное производство. Инвестиции в проект составят 10,8 миллиарда рублей», — пояснил Гарбузов.

По словам генерального директора предприятия Павла Решетова, компания уже локализовало производство новых линеек сменных многогранных режущих пластин из вольфрамокобальтового сплава. С выходом на проектную мощность появится возможность производить до трех миллионов пластин в год.

В 2023 году производителю «Лассард» также удалось нарастить объем выпуска лазерного оборудования на 200%. К наиболее востребованным изделиям разработчика относятся станки лазерной резки для листовых материалов. Продукция поставляется в Санкт-Петербург, Владивостока, и целый ряд городов России. В мае 2024 года предприятие представило новый компактный лазерный станок для сварки.

«Производство компании “Лассард” было запущено на площадке “Печатники” в 2023 году. За короткий период шесть видов станков компании было включено в реестр Минпромторга России как продукция, полностью произведенная на территории страны», — рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Инвесторам доступен льготный режим деятельности на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». При этом ОЭЗ в течение нескольких лет остается лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.