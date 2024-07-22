В Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2024»
Артисты из 17 стран приняли участие во Всемирном фестивале циркового искусства «Идол-2024». Как сообщает пресс-служба московского правительства, в Большой московский цирк на проспекте Вернадского приехали 200 циркачей из России, Казахстана, КНДР, Китая, Монголии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Гватемалы, Испании, Италии, Польши, Португалии, Перу, США, Филиппин и Эфиопии.
С 18 по 21 июля они представили 22 номера, в том числе, скоростное жонглирование, эквилибр на руках, акробатика с шестами, воздушный полёт, джигитовка на лошадях, дрессура диких животных, клоунада и другие. Гостями фестиваля стали более 26 тысяч человек, а трансляцию выступлений посмотрели порядка 40 тысяч зрителей.
Золотой приз фестиваля выиграли номера «Баланс с чашами на голове» акробатической труппы из Китая, «Акробаты с подкидными досками» Большого московского цирка и «Летим выше» коллектива из Северной Кореи.
«Серебряного идола» получили шоу Du non артистов из Вьетнама, номер «Канадские бизоны (Российская государственная цирковая компания и продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе»), конный аттракцион «Акробаты на лошадях» Большого московского цирка.
Ранее потомственная дрессировщица Таисия из московского шапито «Радуга» рассказала, что в цирке планируют убрать ее номер и сократить 15 собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru