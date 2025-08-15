В Москве завершилось благоустройство парка «Рассказовка»

В столичном парке «Рассказовка» были посажены деревья, а также завершили укладку рулонного газона и прокладку новых пешеходных зон и дорожек. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Благодаря реализации проекта благоустройства парк значительно преобразился. Высадили около 150 деревьев хвойных и лиственных пород, уложили рулонный газон более чем на пяти тысячах квадратных метрах территории, проложили пешеходные дорожки с разным покрытием и установили новые фонарные столбы. Кроме того, тут появятся лавочки для отдыха гуляющих», — подчеркнул он.

В этом районе еще продолжается высадка кустарников, а также восстанавливаются и прокладываются новые дорожные участки. В рамках обновления также было установлено 360 погонных метров электросетей, которые обеспечивают освещение территории.

Парк находится в районе между станциями метро «Рассказовка» и «Пыхтино» Солнцевской линии метро. Она уже помогла получить доступ к системе метрополитена жителям окрестных районов в Троицком и Новомосковском административных округах. С 2023 года участок продления соединил Москву город с аэропортом «Внуково».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе строительства станции «Звенигородская», которая будет расположена сразу на семи уровнях, общей площадью более 22 тысяч кв м и готова уже на 20%.

«Проект предусматривает создание свыше 360 помещений. Большая часть из них предназначена для размещения инженерных систем, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции», – отметил вице-мэр.

