В Москве запустили онлайн-заказ справок в бассейн для детей

Заказать документ, который требуется для посещения детьми бассейнов и занятий плаванием в детских оздоровительных учреждениях, родители могут онлайн через приложение «ЕМИАС.ИНФО» или веб-версию сервиса на портале mos.ru в разделе «Заказ справок».

Председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук рассказала, что теперь москвичи могут без визита к врачу получить направления на исследования, необходиме для формирования справки. Это позволит сэкономить как время родителей с детьми, так и медиков.

«Ребёнку достаточно один раз прийти в поликлинику, сдать анализы, и документ будет оформлен в цифровом виде», — отметила Шинкарук.

Она добавила, что справка для бассейна стала уже 15-м медицинским документом, который доступен жителям столицы для онлайн-заказа в электронной медкарте. При этом перечень таких услуг продолжает расширяться, благодаря чему горожане смогут меньше времени тратить на формальности и больше — «на действительно важные вещи».

Уточняется, что для дистанционного заказа справки родителям необходимо иметь доступ к электронной медкарте (ЭМК) ребёнка, прикрепленного к городской поликлинике. Также понадобятся результаты необходимых исследований — анализ на энтеробиоз и яйца гельминтов. При наличии актуальных результатов документ будет оформлен и отобразится в электронной медкарте в разделе «Справки». В итоге посещать медучреждение для получения бумажного документа не потребуется.

В случае, если система обнаружит отклонения в результатах анализов, то пациент получит уведомление, а также предложение записаться на приём к врачу для дополнительной консультации. Если результаты отсутствуют или окончен срок их действия, то система выдаст направление на прохождение необходимых исследований.

Уточняется, что электронная справка заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) врача, а также электронной печатью медицинской организации. Кроме того, документу присваивается уникальный QR-код для подтверждения его подлинности.

Справка готова к использованию в цифровом виде сразу после получения. Она всегда находится под рукой у родителя — просмотреть содержимое, скачать в PDF-формате для отправки или распечатать её можно в любой момент, без повторных запросов в поликлинику. Если потребуется бумажная версия, то для этого нужно лишь отметить пункт «Необходима бумажная копия» при оформлении онлайн-заказа. Готовый документ с подписью врача можно будет забрать в поликлинике уже на следующий рабочий день.

