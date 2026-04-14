Собянин: Все больше выпускников девятых классов выбирают учебу в колледже

Он отметил, что всё больше выпускников девятых классов московских школ выбирают колледжи. В 2025 году в них поступило 37 тысяч подростков, что стало рекордом.

«Порядка 95% выпускников городских колледжей успешно находят работу. Их мастерство каждый год подтверждается на чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы», - написал мэр.

Градоначальник добавил, что с 2023 года в Москве реализуется уникальная программа комплексной профориентации на базе инновационного центра «Профессии будущего», в которой за несколько лет в приняли участие свыше 180 тысяч девятиклассников.

Ранее Собянин заявил, что в районе Филёвский Парк появится инновационный ИТ-колледж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

