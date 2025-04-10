В Москве ведется системная борьба с нелегальным оборотом алкоголя

Платформа «Открытый Контроль» помогает вести торговлю алкоголем без нарушений, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, около 70 процентов предпринимателей начинают соблюдать все требования только после «мер воздействия, например, штрафов». Штрафы достигают трех миллионов рублей за одно нарушение.

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Департамент торговли и услуг, а также надзорные органы столицы проводят кампанию по профилактике нарушений. В том числе созданы телеграм-каналы, где можно получить ответы на вопросы и следить за изменениями законодательства.

На платформе «Открытый контроль» есть онлайн-калькулятор, оценивающий вероятность нарушения обязательных требований. Также работает сервис «Самообследование».

Помимо онлайн сервисов столичные предприниматели могут пригласить контролирующие органы в точки продаж с профилактическим визитом. Они дадут рекомендации по устранению нарушений и не станут выдавать предписание.

Благодаря введенным мерам за прошлый год было изъято на 40 процентов меньше нелегального алкоголя, чем в 2023-м.

Издание «Коммерсантъ» ранее сообщило, что жители Вологодской области после принятия антиалкогольного закона занялись бутлегерством — спиртное продают таксисты и бабушки у подъездов, а цены в 3-4 раза выше обычных. В разрешенные два часа — с 12:00 до 14:00 — население скупает алкоголь ящиками и в итоге пьет даже больше.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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