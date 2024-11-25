В Москве утвердили перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастровой стоимости
Московское правительство утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2025 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, сообщила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
В перечень вошли свыше 41 тысячи объектов коммерческой недвижимости совокупной площадью 99 млн «квадратов». Это в том числе офисная и торговая недвижимость, помещения и здания общественного питания и бытового обслуживания. По сравнению с текущим годом число объектов выросло на 11%.
Критерии включения объектов в перечень остались прежними. Расширение перечня связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению помещений и зданий, фактически используемых для торгово-офисных целей. Багреева отметила, что расширение перечня также связано с системной работой правительства столицы и Росреестра по уточнению сведений в ЕГРН о расположении объектов недвижимости на земельных участках торгово-офисного назначения.
Перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, стартовал в Москве в 2014 году.
Заммэра подчеркнула, что в Москве создана сбалансированная система льгот для объектов, которые включены в перечень и относятся к производственным или социально значимым сферам деятельности, поскольку такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью.
«Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в 2023 году, составила около 85 млрд рублей», – добавила она.
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