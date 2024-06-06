В Москве стартовал прием заявок на конкурс «Московская реставрация»

В столице начался прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация», рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, это важнейшее событие в отрасли. Соревновательная среда способствует развитию традиции столичной школы реставрации, также конкурс привлекает внимание к памятникам истории и культуры.

Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате

Принять участие в конкурсе могут физические и юридические лица, завершившие восстановление городских объектов культурного наследия в 2023–2024 годах. Жюри оценит результаты реставрации, а также интеграцию объекта в городскую среду в десяти номинациях. Лучшую работу выберут пользователи проекта «Активный гражданин».

Заявки принимаются до конца сентября на портале mos.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixbay.com
ТЕГИ:МоскваКонкурсРеставрация

Горячие новости

Все новости

партнеры