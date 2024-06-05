Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате

Отмечается, что цокольный этаж музея посвящен истории Арбата, центральным экспонатом является макет, воссозданный по архивным документам того периода, который показывает, как выглядела улица с мемориальной усадьбой в середине XIX века.

На первом этаже посетители смогут познакомится с периодом жизни Пушкина, который связан с его пребыванием в арбатской квартире, а на втором специалисты воссоздали пространство, где проходили главные события жизни поэта в то время.

«Это единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трех месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой», — подчеркнул Собянин.

По его словам, реставраторами были воссозданы исторические интерьеры квартиры, сохранены габариты и расположение комнат, облицовка подоконников, старинный паркет.

Ранее власти столицы объявили, что с 6 по 9 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет выставка «Наш Пушкин», посвященная 225-летию со дня рождения поэта, сообщает RT.

