Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате
Мемориальная квартира великого поэта Александра Пушкина на Арбате открывается после масштабной реставрации. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что цокольный этаж музея посвящен истории Арбата, центральным экспонатом является макет, воссозданный по архивным документам того периода, который показывает, как выглядела улица с мемориальной усадьбой в середине XIX века.
На первом этаже посетители смогут познакомится с периодом жизни Пушкина, который связан с его пребыванием в арбатской квартире, а на втором специалисты воссоздали пространство, где проходили главные события жизни поэта в то время.
«Это единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трех месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой», — подчеркнул Собянин.
По его словам, реставраторами были воссозданы исторические интерьеры квартиры, сохранены габариты и расположение комнат, облицовка подоконников, старинный паркет.
Ранее власти столицы объявили, что с 6 по 9 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет выставка «Наш Пушкин», посвященная 225-летию со дня рождения поэта, сообщает RT.
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