В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве по решению городской Общественной палаты был создан и приступил к работе Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

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Отмечается, что пост руководителя штаба занял Вадим Ковалев, его заместителем стал руководитель Электронного штаба Илья Массух, а Александр Асафов стал заместителем руководителя по информационному сопровождению.

«Наблюдать будем за выборами депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), и в Куркино», – говорится в сообщении.

Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО пройдут в столице с 6 по 8 сентября. Каким способом и где можно проголосовать, читайте в специальном разделе mos.ru. Заранее ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму можно на сайте «ПОЛИТМОСКВА».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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