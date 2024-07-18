Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на выборах в МГД

Ранее Мосгоризбирком объявил о завершении регистрации кандидатов на выборах в МГД. Комиссия зарегистрировала 290 кандидатов, 16 - отказала.

В Мосгоризбиркоме отметили высокую конкурентность на предстоящем голосовании: в среднем по шесть претендентов на один мандат депутата Мосгордумы. Жалоб по вопросам регистрации кандидатов в комиссию пока не поступало.

Выборы в МГД состоятся 6-8 сентября. Информацию о выборах в МГД – 2024 есть на сайте Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия». Избиратели из ТиНАО могут узнать подробности о выборах муниципальных депутатов на странице МГИК.

