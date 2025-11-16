В Москве согласовали проект жилого комплекса по реновации в Головинском районе

В Москве согласован проект нового жилого комплекса по программе реновации на 772 квартиры на севере столицы. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



По его словам, новые жилые дома возведут на Флотской улице на месте четырех расселенных пятиэтажек.



«Проект предполагает строительство трех разновысотных корпусов на участке площадью более 2,4 гектара. Для этих целей снесут включенные в программу реновации пятиэтажки. В жилом комплексе будет 772 квартиры, в том числе специально оборудованные для комфортной жизни маломобильных граждан», – уточнил Щербаков.



Согласно проекту, жилая площадь нового комплекса будет около 76,6 тысяч квадратных метров. Все квартиры в новых корпусах будут сдаваться под заселение с чистовой отделкой.



Первые этажи секций сделают нежилыми. Там разместятся предприятия общественного и коммерческого назначения, в том числе, магазины, кафе, прачечные и пункты выдачи заказов. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: во дворах установят детские и спортивные площадки, высадят декоративные кустарники и деревья. В пешей доступности от будущей новостройки расположены поликлиники, школы и детские сады, а также парк.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов энергоресурсов по сравнению с пятиэтажками старого жилого фонда.

