В Москве согласовали проект жилого дома по реновации в Лосиноостровском районе
В столице согласовали проект нового жилого дома по программе реновации на улице Таймырская в Лосиноостровском районе. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Новостройка появится на месте четырехэтажного дома 1960 года постройки. В здании будет 133 квартиры, их общая площадь превысит 7,7 тысячи квадратных метров», – уточнил Щербаков.
Все квартиры в новом доме сдадут с чистовой отделкой и установленной сантехникой. Проект предусматривает создание в местах общего пользования безбарьерной среды для свободного передвижения людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. Часть квартир в новостройке также спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан.
Во дворе дома установят детскую и спортивную площадки, а также оборудуют места для отдыха.
Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся образовательные и медицинские учреждения, магазины, предприятия общепита, парки и скверы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru