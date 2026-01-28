В Москве согласовали проект дома по программе реновации в Западном Дегунине

Новый дом по программе реновации возведут в столице на Коровинском шоссе. Проект строительства уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласно документации, трехсекционное здание появится на месте двух расселенных пятиэтажек 1960–1961 годов постройки. Площадь застройки составит более 3,6 тысячи квадратных метров», – уточнил Иван Щербаков.

В новостройке проектом предусмотрена 621 квартира, из них 11 оборудуют для проживания маломобильных граждан. Все квартиры сдадут с чистовой отделкой, полностью готовыми к переезду. Первые этажи в здании сделают нежилыми, для размещения предприятий общественного назначения общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров.

Дом будет возведен в соответствии с принципами безбарьерной среды. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: установят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны, высадят декоративные деревья и кустарники. В непосредственной близости с новостройкой находятся остановки наземного транспорта, детские сады, школы, поликлиники, магазины и торговые центры, парк «Ангарские пруды», а также станция «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро и Грачевская третьего Московского центрального диаметра.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации.

