В Москве согласовали проект дома по программе реновации в Западном Дегунине
Новый дом по программе реновации возведут в столице на Коровинском шоссе. Проект строительства уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласно документации, трехсекционное здание появится на месте двух расселенных пятиэтажек 1960–1961 годов постройки. Площадь застройки составит более 3,6 тысячи квадратных метров», – уточнил Иван Щербаков.
В новостройке проектом предусмотрена 621 квартира, из них 11 оборудуют для проживания маломобильных граждан. Все квартиры сдадут с чистовой отделкой, полностью готовыми к переезду. Первые этажи в здании сделают нежилыми, для размещения предприятий общественного назначения общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров.
Дом будет возведен в соответствии с принципами безбарьерной среды. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: установят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны, высадят декоративные деревья и кустарники. В непосредственной близости с новостройкой находятся остановки наземного транспорта, детские сады, школы, поликлиники, магазины и торговые центры, парк «Ангарские пруды», а также станция «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро и Грачевская третьего Московского центрального диаметра.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над двумя российскими регионами сбили три украинских БПЛА
- На Байкале опрокинулся «УАЗ» с туристами, погиб один человек
- МИД: Зеленский терактами хочет сорвать любые переговоры о мире
- В Воронежской области из-за атаки дронов загорелись нефтепродукты
- В МВД предупредили о мошенниках, обещающих жертве крупный выигрыш
- «Глупо и наивно»: Богомолов обвинил своих критиков в театральном «сектантстве»
- ПВО сбила две цели над акваторией Черного моря
- Российско-индийские учения «Милан-2026» пройдут в Бенгальском заливе
- Нейросети и ностальгия: Стриминги назвали «черных лебедей» 2026 года
- Исследование: 67% россиян планируют сменить профессию в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru