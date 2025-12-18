В Москве собрали новогодние подарки для детей из новых регионов

Благотворительная акция в поддержку участников специальной военной операции и детей из новых регионов прошла в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

Акция состоялась 10 ноября-15 декабря в рамках проекта «Зима в Москве».

«Горожане собрали 400 новогодних сладких подарков и около 100 кг игрушек и канцтоваров для детей-сирот Луганска, а также подарочные наборы и поздравительные открытки для участников СВО», – отметили в префектуре.

Пункты сбора работали в каждом из 12 районов ЮВАО. Жители округа собрали подарочные наборы и сувениры для бойцов, средства личной гигиены, одежду, а юные москвичи подписали более 300 открыток. При этом для воспитанников детского дома и Луганского экономико-правового лицея-интерната им. героев «Молодой гвардии» собрали игрушки и сладкие подарки.

Сбор гуманитарной помощи для детей-сирот, жителей новых территорий и военнослужащих продолжится на постоянной основе.

