В Москве реализуется более 330 проектов редевелопмента
Сегодня в столице на разных стадиях реализации находятся более 330 проектов редевелопмента, из них в активной стадии – 131 проект. Общая площадь – более 4,2 тысяч гектаров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По проектам предусмотрено не только строительство жилых домов и социальной инфраструктуры, но и также сбережение исторических зданий промышленной застройки с их интегрированием в новые городские кварталы.
Так, заметным примером стал редевелопмент территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева. Сейчас здесь строятся современные жилые корпуса с парковкой и детсадом, реставрируются исторические здания фабрики. В одном из корпусов расположится детский садик, в другом крыле обустроят офисные помещения и ретейл. Вернет себе исторический облик и водонапорная башня.
Главный архитектор бюро CONTINUUM Олеся Могилевская рассказала, что территория неизбежно меняет свой статус в процессе ревитализации, а на месте заброшенных площадок появляются привлекательные для жизни районы.
А вот на территории бывшего ликеро-водочного завода «Кристалл» в Лефортово открылся креативный кластер. Тут уже работает концертно-танцевальная площадка и различные культурные и арт-пространства. Резидентами территории стали уже более 190 компаний малого и среднего бизнеса. За два года место посетили более 80 тысяч человек.
