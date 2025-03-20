Сергунина: В Москве организуют встречи для представителей креативных индустрий

По её словам, это лекции, мастер-классы, консультации и встречи с экспертами, участники которых смогут не только обменяться опытом, но найти единомышленников и партнёров.

В частности, 26 марта пройдёт лекция для специалистов индустрии видеоигр, а в апреле планируется конференция, которая посвящена сувенирной продукции в музеях.

В июне состоятся деловые сессии для издателей, редакторов, литературных агентов и специалистов по лицензированию, на которых будет обсуждаться развитие книжных рынков в разных странах. Также запланированы бизнес-встречи, посвящённые вопросам приобретения и передачи прав.

Ранее Сергунина заявила, что в московских школах искусств проводят цикл встреч «Урок со звездой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».