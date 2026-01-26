Более 23 тысяч гостей посетили «Зимний день московского спорта»

Праздник «Зимний день московского спорта», прошедший в «Лужниках» 25 января, объединил более 23 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте спорта Москвы.

Собянин: Почти 1,3 тыс. катков работает в Москве в этом году

В ведомстве рассказали, что москвичам и гостям города были доступны такие игры, как снежный дартс, боулинг, зимний волейбол, бочче и кёрлинг, а также массовая тренировка по зумбе.

Кроме того, можно было освоить дриблинг с шайбой на искусственном льду, принять участие в конкурсе «Командные лыжи», прокатиться на VR-сноуборде, преодолеть полосы препятствий.

«Особенностью праздника стали неожиданные адаптации летних спортивных игр, например волейбола, к холодному сезону», – говорится в сообщении.

Ранее департамент спорта столицы объявил, что Московская лыжная неделя в 2026 году пройдет с 4 по 8 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
