Более 23 тысяч гостей посетили «Зимний день московского спорта»
Праздник «Зимний день московского спорта», прошедший в «Лужниках» 25 января, объединил более 23 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте спорта Москвы.
В ведомстве рассказали, что москвичам и гостям города были доступны такие игры, как снежный дартс, боулинг, зимний волейбол, бочче и кёрлинг, а также массовая тренировка по зумбе.
Кроме того, можно было освоить дриблинг с шайбой на искусственном льду, принять участие в конкурсе «Командные лыжи», прокатиться на VR-сноуборде, преодолеть полосы препятствий.
«Особенностью праздника стали неожиданные адаптации летних спортивных игр, например волейбола, к холодному сезону», – говорится в сообщении.
Ранее департамент спорта столицы объявил, что Московская лыжная неделя в 2026 году пройдет с 4 по 8 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru