В Москве проведут ремонт двух домов из ансамбля бывшего рабочего поселка Дубровка

В столице согласовали проекты ремонта двух домов из ансамбля бывшего рабочего поселка Дубровка. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Работы пройдут в двух соседних домах, которые входят в градостроительный ансамбль бывшего поселка Дубровка, возведенный в середине 1920-х — начале 1930-х годов», — уточнил Щербаков.

По его словам, в зданиях проведут локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций, приведут в порядок подъезды, подвалы и чердаки, обновят фасады и кровли.

Поселок Дубровка, построенный в середине 20-х — начале 1930-х годов ХХ века, ранее был одним из крупнейших рабочих микрорайонов столицы, состоявший из 25 четырех‑ и пятиэтажных зданий. Среди них и пятиэтажное кирпичное строение на 1‑й Дубровской улице (дом2а), возведенное в 1927–1929годах по проекту архитекторов Валентина Бибикова и Евгения Шервинского. Еще одно здание — пятиэтажка по адресу: 1‑я Дубровская улица (дом4б) — было построено в 1926году по проекту Александра Мостакова.

В ходе работ фасады жилых домов очистят от загрязнений и старых красочных наслоений. Кирпичные поверхности обработают биоцидными и обессоливающими составами, после чего покрасят заново. Декоративные элементы расчистят, восстановят их геометрию в местах сколов и нанесут новый штукатурный слой.

В подъездах обоих домов обновят штукатурные поверхности стен, потолков, оконных и дверных откосов, а также нижней части лестничных пролетов. Специалисты заменят стяжки и напольное покрытие, окрасят ограждения лестниц, обновят поручни, установят новые тамбурные и входные двери, а также почтовые ящики. Помимо этого, в зданиях полностью модернизируют систему мусороудаления.

